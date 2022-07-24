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Çanakkale'de botla denize açıldıktan sonra kaybolan kişi aranıyor

24.07.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de botla denize açıldıktan sonra kaybolan kişi aranıyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde denize açıldıktan sonra kaybolan kişi için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Ahmetçe altı mevkisinde 21 Temmuz'da balık tutmak için lastik botla denize açılan ve bir süre sonra kaybolan Osman Boran için Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor.

Dördüncü günde çalışmalar denizden ve havadan yürütülüyor. Su altı tarama cihazıyla da dipten arama yapılıyor.

Osman Boran, dört gün önce balık tutmak için Ahmetçe altı mevkisinden denize açılmış bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Boran'ın denize açıldığı bot sahilde vatandaşlar tarafından bulunmuştu.

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