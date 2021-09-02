Çanakkale'de CHP'lilere saldırı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de CHP'lilere yönelik saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'ya çirkin saldırı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, "Sayın Aylin Nazlıaka’nın araçta olmadığı bir anda 2 Eylül günü saat 02.00 sıralarında otobüs şoförü ile bir sürücü arasında sözlü bir münakaşa olduğu iddia edilmekte olup, konu ile ilgili cumhuriyet savcısının talimatları çerçevesinde adli tahkikata başlanılmıştır." ifadesi kullanıldı.



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