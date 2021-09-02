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Çanakkale'de CHP'lilere saldırı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

02.09.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de CHP'lilere saldırı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de CHP'lilere yönelik saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'ya çirkin saldırı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, "Sayın Aylin Nazlıaka’nın araçta olmadığı bir anda 2 Eylül günü saat 02.00 sıralarında otobüs şoförü ile bir sürücü arasında sözlü bir münakaşa olduğu iddia edilmekte olup, konu ile ilgili cumhuriyet savcısının talimatları çerçevesinde adli tahkikata başlanılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Aylin Nazlıaka CHP

Çanakkale Namaz Vakitleri 4 Eylül Cumartesi

İmsak
05:10
Sabah
06:38
Öğle
13:19
İkindi
16:56
Akşam
19:49
Yatsı
21:11

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cumartesi

Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Barbaros Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Taşkent Eczanesi
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