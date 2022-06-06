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Çanakkale'de devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

06.06.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Eyyüp Baylan idaresindeki 63 EM 111 plakalı plastik boru yüklü kamyon Nusratlı rampalarında devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Baylan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

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