YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'de eğlence mekanının önünde çıkan kavgada bir polis başından yaralandı

Çanakkale'de eğlence mekanının önünde çıkan kavgada bir polis başından yaralandı

08.08.2022 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavga anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de eğlence mekanının önünde çıkan kavgada bir polis başından yaralandı.

İddiaya göre, Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak'ta bulunan eğlence mekanına giden alkollü 4 kişi, güvenlik görevlilerince içeriye alınmadı.

Duruma kızan 4 kişi, kapıdaki görevlilerle tartışıp kavga etmeye başladı.

Aynı bölgedeki diğer işletmelerin tabak, bardak ve sandalyelerini görevlilere fırlatan şüpheliler, kavgayı sonlandırmak isteyen polis memurunun başından yaralanmasına neden oldu.

Yaralı polis, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından kaçan 4 kişinin yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'da denizden su deposu çadırı çıktıHatay'da denizden su deposu çadırı çıktı
Erzincan'da kayısı toplama nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi öldüErzincan'da kayısı toplama nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
polis Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:33
Sabah
06:12
Öğle
13:25
İkindi
17:16
Akşam
20:29
Yatsı
22:00
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisine benzin döktü! Ateşe vererek derisini eritti

Sevgilisine benzin döktü! Ateşe vererek derisini eritti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası...

Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası...

Hunter Biden penis takıntısının nedenini açıkladı!

Hunter Biden penis takıntısının nedenini açıkladı!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.