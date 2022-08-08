ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de eğlence mekanının önünde çıkan kavgada bir polis başından yaralandı.

İddiaya göre, Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak'ta bulunan eğlence mekanına giden alkollü 4 kişi, güvenlik görevlilerince içeriye alınmadı.

Duruma kızan 4 kişi, kapıdaki görevlilerle tartışıp kavga etmeye başladı.

Aynı bölgedeki diğer işletmelerin tabak, bardak ve sandalyelerini görevlilere fırlatan şüpheliler, kavgayı sonlandırmak isteyen polis memurunun başından yaralanmasına neden oldu.

Yaralı polis, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından kaçan 4 kişinin yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı.

