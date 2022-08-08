ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de eğlence mekanının önünde çıkan kavgada bir polis başından yaralandı.
İddiaya göre, Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak'ta bulunan eğlence mekanına giden alkollü 4 kişi, güvenlik görevlilerince içeriye alınmadı.
Duruma kızan 4 kişi, kapıdaki görevlilerle tartışıp kavga etmeye başladı.
Aynı bölgedeki diğer işletmelerin tabak, bardak ve sandalyelerini görevlilere fırlatan şüpheliler, kavgayı sonlandırmak isteyen polis memurunun başından yaralanmasına neden oldu.
Yaralı polis, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayın ardından kaçan 4 kişinin yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz