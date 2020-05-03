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Çanakkale'de gözetim süresi dolan 89 kişi evlerine gönderildi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 03.05.2020 11:09 | Son Güncelleme

Çanakkale'de gözetim süresi dolan 89 kişi evlerine gönderildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, yurt dışından gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirilen 89 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

Yunanistan'da 3 Nisan'da karantinaya alınan ve 19 Nisan'da Çanakkale'ye getirilen El. Venizelos isimli gemiden 89 kişinin gözetim süreleri sona erdi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kız yurdunda kalan bu kişiler, sağlık kontrolleri tamamlanarak otobüslerle evlerine gönderildi.

Gözetim süresi dolanlar, polis ve AFAD ekipleri nezaretinde otobüse binerken gazetecilere yaptıkları açıklamada, sorunsuz bir karantina süreci geçirdiklerini belirtti.

Bazı basın organlarında çıkan "Gemideki 120 kişinin testlerinin pozitif çıktığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda El. Venizelos isimli gemi, yolcu ve mürettebatta Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle 3 Nisan'da karantina altına alınmıştı. Kovid-19 testi pozitif çıkan mürettebat ve yolcular gemide tedavi edilmiş, negatif çıkanlar ise Atina'da otellerde 14 gün karantinada tutulmuştu. Karantina sürelerinin tamamlanması sonrası Atina'dan otobüslerle hareket eden 160 kişilik grup, 18 Nisan'da İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmıştı. Bu kişilerden 89'u Çanakkale'ye getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gemi Karantina koronavirüs Yunanistan

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Bayramic
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