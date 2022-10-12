Çanakkale'de gümrük kaçağı içki ve tütün ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 46 şişe gümrük kaçağı içki, Çan ilçesinde de 998 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Gelibolu'da şüpheliler S.A. ve O.F'ye ait araca operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli markalara ait 46 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Ekiplerin Çan ilçesindeki operasyonunda ise F.K'ye ait araçta 998 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

Şüpheliler hakkında 5607 ve 4733 sayılı kaçakçılık kanunlarına muhalefet suçlarından işlem yapıldı.



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