YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'de gümrük kaçağı içki ve tütün ele geçirildi

Çanakkale'de gümrük kaçağı içki ve tütün ele geçirildi

12.10.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de gümrük kaçağı içki ve tütün ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 46 şişe gümrük kaçağı içki, Çan ilçesinde de 998 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Gelibolu'da şüpheliler S.A. ve O.F'ye ait araca operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli markalara ait 46 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Ekiplerin Çan ilçesindeki operasyonunda ise F.K'ye ait araçta 998 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

Şüpheliler hakkında 5607 ve 4733 sayılı kaçakçılık kanunlarına muhalefet suçlarından işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale'de 30 bin 900 makaron ele geçirildiÇanakkale'de 30 bin 900 makaron ele geçirildi
Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Bodur hayatını kaybettiKale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Bodur hayatını kaybetti
Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter Tepedelen vefat ettiYıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter Tepedelen vefat etti
Anahtar Kelimeler:
polis Çanakkale kaçakçılık Tütün emniyet içki operasyon

Çanakkale Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:51
Sabah
07:14
Öğle
13:06
İkindi
16:14
Akşam
18:48
Yatsı
20:05
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.