Çanakkale'de hırsızlık suçundan aranan 1 düzensiz göçmen tutuklandı

İlçe merkezinde bir iş hanındaki dükkandan yüksek seslerin çıkması üzerine çevredeki esnaf durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dükkanda bulunan 6 düzensiz göçmeni gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerden Fas uyruklu Bilal Amin'in 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.
Diğer şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Şüpheli Bilal Amin, sorgusunun tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.