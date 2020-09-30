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Çanakkale’de ihracat azaldı, ithalat arttı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 30.09.2020 12:40 | Son Güncelleme

Çanakkale’de Ağustos ayında ihracat yüzde 27,7 azalarak 10,6 milyon dolar, ithalat yüzde 36,9 artarak 5,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ihracat 2020 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalarak 12 milyar 464 milyon dolar, ithalat yüzde 20,4 artarak 18 milyar 742 milyon dolar olarak gerçekleşti.Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 azalarak 102 milyar 343 milyon dolar, ithalat yüzde 1,2 azalarak 135 milyar 347 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çanakkale’de ihracat azaldı, ithalat arttı

Çanakkale’de Ağustos ayında ihracat yüzde 27,7 azalarak 10,6 milyon dolar, ithalat yüzde 36,9 artarak 5,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ihracat 2020 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalarak 12 milyar 464 milyon dolar, ithalat yüzde 20,4 artarak 18 milyar 742 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 azalarak 102 milyar 343 milyon dolar, ithalat yüzde 1,2 azalarak 135 milyar 347 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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