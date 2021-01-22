YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale’de kablo hırsızı yakalandı

Çanakkale’de kablo hırsızı yakalandı

22.01.2021 15:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çanakkale’de kablo hırsızı yakalandı

Çanakkale’de telefon kablolarını çalan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Çanakkale’ye bağlı Salihler, Denizgöründü, Kocalar ve Taşlıtarla köylerinde farklı tarihlerde telefon kabloları kimliği meçhul kişilerce çalındı.

Çanakkale’de telefon kablolarını çalan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Çanakkale’ye bağlı Salihler, Denizgöründü, Kocalar ve Taşlıtarla köylerinde farklı tarihlerde telefon kabloları kimliği meçhul kişilerce çalındı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığının yaklaşık bir ay süresince olay yerleri ve çevrelerinde yapılan inceleme ve araştırma sonucunda M.Ö. isimli şahsın kabloları çaldığı tespit edildi. Şahsa ait tarlada bulunan barakada yapılan arama neticesinde, suç unsuru malzemeler ele geçirildi. M.Ö. isimli şahıs ve şahsın çalmış olduğu kabloları sattığı öğrenilen hurdacılık işi ile uğraşan F.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Çanakkale’de kablo hırsızı yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Biga’da okul öncesinde uzaktan eğitim kararıBiga’da okul öncesinde uzaktan eğitim kararı

Çanakkale Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:57
Sabah
08:24
Öğle
13:31
İkindi
16:05
Akşam
18:28
Yatsı
19:50

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Kepez Eczanesi
Kepez
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Eda Eczanesi
Ayvacik
Koçer Eczanesi
Bayramic
Eda Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşaat şantiyesini gezdi

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşaat şantiyesini gezdi

Çanakkale’de kaçak sigara operasyonu

Çanakkale’de kaçak sigara operasyonu

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Yenice’de FETÖ operasyonu

Yenice’de FETÖ operasyonu

Çanakkale'de 204 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 204 düzensiz göçmen yakalandı

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan CHP'ye "mektup" eleştirisi:

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan CHP'ye "mektup" eleştirisi:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.