YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'de kayıp muhtar polise teslim oldu

Çanakkale'de kayıp muhtar polise teslim oldu

12.06.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşini kaçırdığı iddiasıyla 4 gündür aranan ve polise teslim olan muhtar, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşiyle birlikte kayboldukları ihbarı üzerine aranan Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa K, polise teslim oldu. Muhtar, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa K. (51) ile eşi İlknur K'nin yakınlarının jandarmaya başvurusu üzerine, 4 gün önce başlatılan aramalara İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri katıldı.

Belirlenen 4 ayrı noktada yürütülen çalışmalarda JASAT ekipleri, yaklaşık 40 kişilik özel timin yanı sıra köpek timi ve dronla havadan arama yaptı.

Çevredeki köyler ile kullanılmayan ev ve ahırları kontrol eden ekipler, gölet çevrelerine de baktı.

Arama çalışmaları kapsamında kayıp İlknur K, Şerbetli köyündeki bir evde dün gece jandarma tarafından bulundu.

İlknur K'nin kendisini kaçırdığı, ölümle tehdit ettiği ve cinsel istismarda bulunduğu yönündeki şikayetleri üzerine arama çalışmaları devam eden Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa K, Çan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen İlker Mustafa K, savcının "darp, kasten yaralama, eşe karşı cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla sevk ettiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Çanakkale'de oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne ve baba öldüGÜNCELLEME - Çanakkale'de oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne ve baba öldü
Aydın'da sağanak sonucu dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastıAydın'da sağanak sonucu dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Maslak'ta binicilik kulüplerinin bulunduğu alandan kaçan ata otomobil çarptıMaslak'ta binicilik kulüplerinin bulunduğu alandan kaçan ata otomobil çarptı
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazar

İmsak
03:42
Sabah
05:38
Öğle
13:19
İkindi
17:17
Akşam
20:51
Yatsı
22:38
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.