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Çanakkale'de köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

25.08.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kontrolden çıkarak köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sütlüce mevkisinde seyreden Mustafa Tekiroğlu idaresindeki 17 ACG 872 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kara bağlantı ayağına çarptı.

Araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü Tekiroğlu, olay yerine çağrılan Gelibolu Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cansız bedeni hastane morguna gönderildi.

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