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Çanakkale'de makinesi arızalanan gemi demirletildi

24.09.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de makinesi arızalanan gemi demirletildi

Çanakkale'de makinesi arızalanan gemi demirletildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında makinesi arızalanan gemi, römorkör yardımıyla demirletildi.

Yunanistan'dan Bandırma'ya seyir halinde olan "ERGE" isimli 90 metre boyundaki kargo gemisinin makinesi, Kumburnu önlerinde arıza yaptı.

Kaptanın, durumu yetkililere bildirmesi üzerine gemi, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda kılavuz kaptan ve "Mehmetçik" römorkörünün yardımıyla Karanlık Liman bölgesine götürülüp demirletildi.

Çanakkale'de makinesi arızalanan gemi demirletildi

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Çanakkale gemi arıza

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