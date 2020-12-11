Çanakkale’de olta balıkçılarına 3 metre ayarı

Çanakkale’de olta balıkçılığı yapan vatandaşlara, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3 metre kuralı getirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı saatlerde balık tutmak isteyen vatandaşlar, artık aralarında 3 metre mesafe olmak şartıyla balık tutabilecek. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, son zamanlarda artışa geçen Covid-19’la ilgili yeni kararlar aldı. Bu kararla boğaza kıyısı olan Çanakkale’de balık tutmak isteyen vatandaşların arasında 3 metre mesafe bulunacak. Belediye ekipleri bu bölgeleri boyalar ile eşitlerken, zabıta ekipleri de sık sık denetim gerçekleştirecek.

Alınan kararının doğru olduğunu belirten Dilaver Uslan, "Korona virüsten dolayı kararı uygun buldum. Bir de yerler işaretlenirse herkes için çok daha iyi olur. Şuan da biz kurallara uymaya çalışıyoruz. Dikkat etmeyen arkadaşlar da var ama karar yeni çıktığı için herkes uyacaktır. Çıkan karardan ben memnunum, herkesin de uymasını tavsiye ederim" dedi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar şöyle:

“Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılmasına, bu doğrultuda gerekli yer işaretlemelerinin (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılmasına, belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiğinin olta balıkçılığı yapan vatandaşlarımıza kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilmesine, belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personelinin alan sorumlusu olarak belirlenmesine, alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmalarının sağlanması, bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine, temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihlali olabilecek diğer hususlarda gerekli uyarı ve ikaz faaliyetlerinde bulunulmasına, uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekipleri marifetiyle yaptırım uygulanmasına, Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarının denetim ekipleri marifetiyle düzenli şekilde denetlenmesine. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’nci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir”

