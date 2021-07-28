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Çanakkale'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

28.07.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Eceabat ilçesinden Gelibolu yönüne giden A.Ç. idaresindeki 06 DN 3341 plakalı otomobil, Bayırköy sapağında, K.A'nın kullandığı 17 ZE 551 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler olay yerine hayatını kaybetti, araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.Ç. ve K.A'nın cenazeleri, aynı hastanenin morguna götürüldü.

Çanakkale'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

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