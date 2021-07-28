Çanakkale'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Eceabat ilçesinden Gelibolu yönüne giden A.Ç. idaresindeki 06 DN 3341 plakalı otomobil, Bayırköy sapağında, K.A'nın kullandığı 17 ZE 551 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler olay yerine hayatını kaybetti, araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.Ç. ve K.A'nın cenazeleri, aynı hastanenin morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz