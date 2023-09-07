Çanakkale’de ‘Şap Hastalığı Saha Tatbikatı ve Salgın Yönetimi Tatbikatı’ yapıldı

Tatbikatta, koyun, keçi vebası salgınında görevli personele, tüm işletmelere, ekipmanlara ve diğer materyallere erişim sağlayacak usul ve esaslar, şap virüsü’nün tespit edilmesi halinde bölgede alınacak önlemler, koruma tedbirleri, şap hastalığına ilişkin farkındalık ve hazırlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik ulusal önlemler ortaya konuldu. Masa başı teorik çalışmalar, soru alıştırmaları, senaryo, uygulamalı saha çalışmaları, hastalığın hızlı bildirimi, marazi madde toplama, biyogüvenlik ve etkin mücadeleye yönelik konularda uygulamalar gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, ‘Salgın Yönetimi Eğitimi’ verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, “Şap ve Koyun Keçi Vebası hem hayvan sağlığını, hem de hayvanın verimini olumsuz etkileyen çok ağır ekonomik kayıplara sebep olan önemli bir hastalıktır. Bu yüzden hastalık çıkmadan önce önlem alınmalı, hastalık çıktığı zaman ise en hızlı ve doğru şekilde müdahale edilerek yayılması önlenmelidir. Bu eğitimler ile salgın hastalık mücadelesinde görev alan Veteriner Hekimler ile Yardımcı Sağlık Personellerinin teorik ve pratik bilgi ve tecrübelerini arttırarak en hızlı şekilde gerekli tedbirleri almalarını istiyoruz." dedi.

Çanakkale Merkez Işıklar Köyü’nde yapılan saha tatbikatının gerçekleştirilmesinin ardından çalışmalar değerlendirilerek eğitim sona erdi.

Tatbikata, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığından Veteriner Hekim Adil Adıgüzel, Veteriner Hekim Murat Bahadır Akarçay, Veteriner Hekim Kazım Erdoğan, Veteriner Hekim Barış Basat, Veteriner Hekim Adem Taşçı, Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğünde görevli Dr. Sabri Hacıoğlu, Şap Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. İbrahim Hancı, İl Müdür Yardımcısı Latif Candan, İlçe Müdürleri, Oda Başkanları ve üreticiler katıldı.

