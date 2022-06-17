Çanakkale'de silah kaçakçılığı operasyonunda çeşitli malzemeler ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 4 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü, 9 fişek ile tabanca yapımında kullanılan namlu, pim ve yay gibi malzemelere el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında il merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Bomba arama köpeği "Torba"nın da katıldığı operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü, 9 fişek ile tabanca yapımında kullanılan namlu, pim ve yay gibi malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve hakkında "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapılan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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