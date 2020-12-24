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Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 53 sığınmacı kurtarıldı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 24.12.2020 20:52 | Son Güncelleme

Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 53 sığınmacı kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 53 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının bir can salı ve bir lastik botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 53 sığınmacı, kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.

Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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