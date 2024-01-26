YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'deki operasyonlarda 32 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'deki operasyonlarda 32 düzensiz göçmen yakalandı

AA AA
26.01.2024 08:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki operasyonlarda 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'deki operasyonlarda 32 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı "MORAD-12" Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde karada bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit etti.

Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince müşterek düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

"MORAD-12"nin Ayvacık açıklarında yaptığı taramada ise hareket halindeki lastik botta bulunan Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen "TCSG-28" botu ekiplerince yakalanarak kıyıya getirildi.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gümüşhane’de yaşayan aile yıllardır evlerini basan su nedeniyle mağduriyet yaşıyorGümüşhane’de yaşayan aile yıllardır evlerini basan su nedeniyle mağduriyet yaşıyor
Ağaçta 3 gündür mahsur kalan kediyi belediye ekipleri kurtardıAğaçta 3 gündür mahsur kalan kediyi belediye ekipleri kurtardı
Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurduTartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Ayvacık sahil güvenlik

Çanakkale Namaz Vakitleri 26 Ocak Cuma

İmsak
06:55
Sabah
08:22
Öğle
13:32
İkindi
16:08
Akşam
18:31
Yatsı
19:53

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Cuma

Bayraktar eczanesi
Ayvacik
Güler eczanesi
Bayramic
Öztürk eczanesi
Can
Geyikli eczanesi
Ezine
Bizim eczanesi
Yenice
Yüksel eczanesi
Gelibolu
tunca eczanesi
Gokceada
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.