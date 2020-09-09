Çanakkale'deki yangında 50 dönüm tarım arazisi zarar gördü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazilerinde etkili olan yangın söndürüldü.

Ağaçköy yakınındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Değirmen mevkisindeki tarım arazilerine sıçradı.

Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek müdahaleye başladı.

Çok sayıda orman işçisinin 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, dozer ve treylerle müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Meyve ağaçlarının da bulunduğu yaklaşık 50 dönüm arazide zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

