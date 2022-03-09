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Çanakkale’nin 5 ilçesinde kar yağışı beklendiği için taşımalı eğitime ara verildi

09.03.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin 5 ilçesinde kar yağışı beklendiği için taşımalı eğitime ara verildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki, Biga, Çan, Yenice ve Bayramiç ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma beklendiği için taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin bazı ilçelerinde kar yağışı beklendiği, hava muhalefeti nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Açıklamada, olumsuzlukları önlemek için Biga, Bayramiç, Çan, Lapseki ve Yenice ilçelerinde taşımalı eğitime 10 Mart'ta ara verildiği, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.

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kar yağışı Çanakkale

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