Çanakkale'nin Yenice ilçesinde hamile ve engelli kamu personeli yarın idari izinli sayılacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, yarın beklenen kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli kamu personelinin bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
Yenice Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler sonucunda ilçede yoğun kar yağışı beklendiği ifade edildi.
İlçe genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklar nedeniyle vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkacakların zincir, takoz, çekme halatı gibi malzemeleri araçlarında bulundurmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Ulaşımda aksamalar, buz ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı 'Kış Tedbirleri Genelgesi' kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli tedbirleri alması, aksaklıklara mahal verilmemesi ve teyakkuz halinde olması gerekmektedir."
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