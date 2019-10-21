Canan Karatay’dan kış reçetesi

Kış sebze ve meyveleri havaların soğumasıyla pazar tezgahlarına indi. Sebze ve meyvelerin besleyici özelliklerinden faydalanmak için mevsiminde tüketmek gerekiyor.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, hastalıklardan korunmak için kış reçetesi verdi. Evde yapılan turşu ve turşu suyunun hastalıklardan koruduğunu dile getiren Prof. Dr. Karatay, "Yaz sebzeleri kışın tüketilmez. Lahana, brokoli, karnabahar, kereviz, turp gibi sebzeleri rahatlıkla bol bol tüketmeliyiz. Lahanadan çorba, etli yemek ve sarma yapılabilir. Evde yapılan turşu ve turşu suyu ise hastalıklarımızı önlemek için çok önemlidir” diye konuştu.

KIŞIN DOMATESİN SOFRADA YERİ YOK



Mevsiminde tüketilmeyen gıdaların hem kalitesiz hem de pahalı olduğunu belirten Prof. Dr. Karatay, “Mevsimi olmadığı için seralarda yetiştirilen yaz sebzelerinin, kışın sofraya geldiğinde hiçbir besin değeri, kalitesi olmuyor. Ayrıca dünya kadar da pahalı. Şimdi ocak ayında patlıcan ve domatesin çok pahalı olduğunu göreceksiniz. Çok pahalı diye saçınızı başınızı yolmayın, çözümü basit gidip almayın. Patlıcanın, yeşil biberin ve domatesin ocak ayında sofrada yeri yok. Şimdiden ya kurutacaksınız ya ilaçsız domatesleri alıp, benim yaptığım gibi pastörize edeceksiniz ya da turşu yapıp onu kullanacaksınız. Bu yöntemler gelenekseldir, asırlardır devam etmiştir” ifadelerini kullandı.