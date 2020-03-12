Canan Karatay’ın açıklaması ile turşucuların yüzünü güldü

Prof. Dr. Canan Karatay, bir konferansında, turşu ve turşu suyun kışlık hastalıklarına iyi geldiği, özellikle Çin’de çıkan koronavirüsüne karşı ilk mücadelesi olarak turşunun etkili olacağı belirtmişti. Bu açıklamanın turşu satışlarının arttırdığı belirtiliyor.

Eskişehir’de turşu dükkanı bulunan Güray Atalay, turşu satışları çok yükseldiği, özellikle lahana turşusu ve turşu suyuna olan taleplere yetişmez hale gediği dile getirdi. Atalay, "Canan Karatay hocamız son zamanlarda ortaya çıkan koronavirüse karşı turşu suyu ve lahana turşusunun çok daha etkili olacağını söyledi. Tabi bunu duyurulunca halk buna yöneldi ve turşu suyu ve lahana turşuya olan talepler inanılmaz derecede arttı. Özellikle lahana turşusuna çok yoğun talep var şuan da. Çünkü uzmanların belirttiğine göre lahana turşusunun faydaları çok fazla. İnsanların bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Karaciğerin yağlanmasını önleniyor. Şekeri düzenleniyor. Aynı zamanda çoğunlukla lahana turşun suyu kullandığımız için onun faydaları da aynı. Ayrıca turşu suyu kilo vermeye yardımcı oluyor. Yemek sonrası şişkinliği de önlüyor. Şimdi Canan hocamızın bu konuyu bir daha gündeme getirdiğini insanlar medya aracıyla duydu. Hocamız turşu ve turşu suyun korona virüse karşı ilk mücadelesi olarak etkili olacağı söyledi. O yüzden lahana turşuya olan talepler çok çok arttı. Gelen müşterilerim de aman virüse yakalanmayalım, aman hasta olmayalım diye bir bardak turşu suyu alıyor. Bunların talebe yetişmez hale geldik" şeklinde konuştu.