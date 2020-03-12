YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Canan Karatay’ın açıklaması ile turşucuların yüzünü güldü

Canan Karatay’ın açıklaması ile turşucuların yüzünü güldü

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Eskişehir’deki turşucular, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın yeni tip koronavirüsün korkulacak bir şey olmadığını öne sürerek, “Korona ve enfeksiyonlardan korunmak için ev sirkesi, ev yoğurdu, ev turşusu, turşu suyu tüketin" açıklamasından sonra işlerinin arttığını, özellikle lahana turşusuna yoğun talep aldıklarını belirtiyorlar.

Canan Karatay’ın açıklaması ile turşucuların yüzünü güldü

Prof. Dr. Canan Karatay, bir konferansında, turşu ve turşu suyun kışlık hastalıklarına iyi geldiği, özellikle Çin’de çıkan koronavirüsüne karşı ilk mücadelesi olarak turşunun etkili olacağı belirtmişti. Bu açıklamanın turşu satışlarının arttırdığı belirtiliyor.

Eskişehir’de turşu dükkanı bulunan Güray Atalay, turşu satışları çok yükseldiği, özellikle lahana turşusu ve turşu suyuna olan taleplere yetişmez hale gediği dile getirdi. Atalay, "Canan Karatay hocamız son zamanlarda ortaya çıkan koronavirüse karşı turşu suyu ve lahana turşusunun çok daha etkili olacağını söyledi. Tabi bunu duyurulunca halk buna yöneldi ve turşu suyu ve lahana turşuya olan talepler inanılmaz derecede arttı. Özellikle lahana turşusuna çok yoğun talep var şuan da. Çünkü uzmanların belirttiğine göre lahana turşusunun faydaları çok fazla. İnsanların bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Karaciğerin yağlanmasını önleniyor. Şekeri düzenleniyor. Aynı zamanda çoğunlukla lahana turşun suyu kullandığımız için onun faydaları da aynı. Ayrıca turşu suyu kilo vermeye yardımcı oluyor. Yemek sonrası şişkinliği de önlüyor. Şimdi Canan hocamızın bu konuyu bir daha gündeme getirdiğini insanlar medya aracıyla duydu. Hocamız turşu ve turşu suyun korona virüse karşı ilk mücadelesi olarak etkili olacağı söyledi. O yüzden lahana turşuya olan talepler çok çok arttı. Gelen müşterilerim de aman virüse yakalanmayalım, aman hasta olmayalım diye bir bardak turşu suyu alıyor. Bunların talebe yetişmez hale geldik" şeklinde konuştu.

TURŞU SATIŞLARI İKİYE KATLANDI

AW958217_05

Güray Atakay, yükselen satışları ile ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Şimdi bizim turşu suyun satışlarımız yazın çok daha fazla oluyor ama kışın da günde normalde 150-200 bardak turşu suyu sattığımız zaman şimdi bunu ikiye katlandı. Lahana turşusu da günde yaklaşık 20 kilo sattığımızken o da şimdi ikiye katlandı. Lahana turşusunun böyle talep yoğunluk olacağını birde tahmin etmiyorduk tabi ki. Bu sefer de biz nasıl talepleri karşılayacağız onu düşünüyoruz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler
Günde 200 adet satıyor! Tadına bakan hayran kalıyorGünde 200 adet satıyor! Tadına bakan hayran kalıyor
Türk kahvesi nasıl yapılır: Bol köpüklü kahve yapmanın 5 aşaması Türk kahvesi nasıl yapılır: Bol köpüklü kahve yapmanın 5 aşaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
canan karatay, koronavirüs, lahana turşusu,

En Çok Okunan Haberler

Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı

Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı

Ece Üner'den koronavirüs fırsatçılarına sert tepki

Ece Üner'den koronavirüs fırsatçılarına sert tepki

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya büyük şok!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya büyük şok!

Öğretmen'de Akif'in korkunç sırrı!

Öğretmen'de Akif'in korkunç sırrı!

Acun Ilıcalı'dan Netflix bombası!

Acun Ilıcalı'dan Netflix bombası!

Özge Özpirinçci yeni diziyle ekranlara dönüyor

Özge Özpirinçci yeni diziyle ekranlara dönüyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaz sancısı için bitkisel tarif önerisi

Gaz sancısı için bitkisel tarif önerisi

Koronavirüs salgınından korunmak için ekinezya ve propolis önerisi

Doğal önlem almak isteyenlere öneriliyor!

Adana'da dana kellesine yoğun ilgi

Güveç ve haşlaması tercih ediliyor! Fiyatı 16 liradan 25 liraya yükseldi

Adana'da Arap fast-foodu falafele yoğun ilgi

Günde 200 adet satıyor! Tadına bakan hayran kalıyor

"Paça için koronavirüsten korunun"

"Paça için koronavirüsten korunun"

Bamya tohumunun faydaları: Zayıflatıyor, enfeksiyonla savaşıyor, hafızayı koruyor!

Zayıflatıyor, enfeksiyonla savaşıyor, hafızayı koruyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.