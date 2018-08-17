YEMEK

Canan Karatay'ın Kurban Bayramı önerisi: "Kızartmadan bol bol yiyebilirsiniz"

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.08.2018 14:35 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Canan Karatay, Kurban Bayramı'nda et tüketimine sınırlama konulmaması gerektiğini söyledi ancak bir şartla...

Canan Karatay'ın Kurban Bayramı önerisi: "Kızartmadan bol bol yiyebilirsiniz"

"Ben ezber bozarım, ezbere konuşmam"

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Her yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Prof. Dr. Canan Karatay, Kurban Bayramı'nda etin nasıl tüketilmesi hakkında bilgi verdi. Kırmızı etin insan vücudu için son derece değerli bir besin olduğunu vurgulayan Canan Hoca, "Eti kızartmamak şartıyla tüketmelisiniz" diyor.

Kırmızı etin yağı ile birlikte tüketilmesini sağlıklı bulan Karatay, kızartma yerine haşlama ya da kap yemeklerini öneriyor. Etin yağını ayırmamızı söyleyen Karatay, "Bizim ülkemizde insanlar kurbandan kurbana et yedikleri için, istedikleri kadar yiyebilir" şeklinde açıklamasına devam ediyor.

kurbn eti

Bayramda tatlı tüketimine sınırlama getiren Canan Hoca, "Şeker tütün gibi zehirlidir, kesinlikle uzak durmak gerekiyor. Bayramda tatlı yiyecekseniz bir dilimin ötesine gitmeyin. Misafirlikte her ikram edileni yemek zorunda değilsiniz" diyerek haklı bir uyarıda bulunuyor.

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Şeker hastalığı, alzheimer, meme kanseri gibi sağlık problemlerinin genetik değil yanlış beslenmeden kaynaklı olduğunu söyleyen doktor, ne yediğimizin çok önemli olduğunu ve hayatımızdan ekmek, şeker gibi gıdaların çıkarmamız gerektiğini vurguluyor.

Etin yağını yiyebilirsiniz

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Kızartılmadığı takdirde eti yağı ile birlikte yemenin vücudumuza faydalı olduğunu belirten Karatay, haşlayarak ya da ızgara şeklinde tüketildiğinde yağlı etin kalbimizi koruduğunun altını çiziyor.

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