Çan’da 1 kişinin öldüğü çaya uçan otomobilin sürücüsü serbest bırakıldı

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Çan’a bağlı Çomaklı köyünde meydana geldi. Ali Kaan Demir (21) ve İlkehan Mert Salathan’ın içinde bulunduğu 41 AFU 652 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp çaya uçtu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İlkehan Mert Salathan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazada araçtan çıkıp suda kaybolan Ali Kaan Demir için bölgeye jandarma, AFAD, Sahil Güvenlik dalgıçları, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa adamlar gönderildi. Demir, yapılan çalışmalar sonucunda deniz polisince araçtan 50 metre ileride ölü bulundu. Demir’in cenazesi Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ali Kaan Demir bugün öğlen vakti Esentepe İmam Hüseyin Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Çaya uçan otomobil sürücüsü İlkehan Mert Salathan ise hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salathan, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.