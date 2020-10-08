Çan’da trafik kazası: 1 yaralı

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Derenti köyü çıkışında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Derenti köyünden çıkan Sami S. sevk ve idaresindeki 17 ZD 207 plakalı motosiklet, Yenice istikametinden gelen 17 KP 596 plakalı Fiat Doblo marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Sami S. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı sürücünün hayatî tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

