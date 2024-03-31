Candan Erçetin 'Sandık Kurulu Üyesi' oldu! Oy kullanmaya gelenler görünce şaşırdı

31 Mart seçimlerinde oy kullanmak için vatandaşlar erken saatlerde sandık başına gitmeye başladı.

Seçmenler, büyükşehir belediye başkanlığına, il genel meclisi üyeliklerine, belediye başkanlığına, belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulalarına mühür basıyor. Bu sebeple sandık başlarında yoğunluk oluyor.

Ünlü sanatçı Candan Erçetin de bu seçimde görev aldı. Şarkıcı, yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi.

Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anlar kameralara yansıdı.