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  4. Candan Erçetin 'Sandık Kurulu Üyesi' oldu! Oy kullanmaya gelenler görünce şaşırdı

Candan Erçetin 'Sandık Kurulu Üyesi' oldu! Oy kullanmaya gelenler görünce şaşırdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.03.2024 09:52
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31 Mart yerel seçimlerinde seçmenler sandık başına gitmeye başladı. Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Sandık Kurulu Üyesi oldu. Oy kullanmaya gelenler karşılarında ünlü şarkıcıyı görünce şaşırdı

Candan Erçetin 'Sandık Kurulu Üyesi' oldu! Oy kullanmaya gelenler görünce şaşırdı

31 Mart seçimlerinde oy kullanmak için vatandaşlar erken saatlerde sandık başına gitmeye başladı.

Seçmenler, büyükşehir belediye başkanlığına, il genel meclisi üyeliklerine, belediye başkanlığına, belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulalarına mühür basıyor. Bu sebeple sandık başlarında yoğunluk oluyor.

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Ünlü sanatçı Candan Erçetin de bu seçimde görev aldı. Şarkıcı, yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi.

Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anlar kameralara yansıdı.


Yerel Seçim 2024

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