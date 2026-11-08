Saba Tümer bir erkekte aradığı özellikleri açıkladı! Yengeç burcu erkeklerine tövbe etti

Melis İşiten'in programına konuk olan Saba Tümer, bir erkekte kendisini nelerin etkilediğini anlattı. Başarılı sunucu ayrıca çekicilik kriterlerini de sıraladı.

Saba Tümer açıklamasında "Beraber çok eğlenebilmek, iyi öpüşmesi, çok komik olması, çok zengin olması, güzel kokması" ifadelerini kullandı.

Flört etmekten hoşlandığını da belirten Tümer, ten uyumunun ve enerjinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Ten uyumu gerçekten çok önemli bir şey yani. Zorlasan da uymuyor. Yok, o bambaşka bir şey. O enerjinin tutması, ten uyumunun tutması... O da tadından yenmeyecek bir şey. Severim flört etmeyi. İnsanın enerjisini yerine getiriyor ama öyle herkesle de flört edemezsin."



O BURÇLA ARASINA MESAFE KOYDU

Ayrıca sunucu aşk hayatından da bahsederek, "Benim hep en uzun ilişkilerim yengeç burcu erkekleriyle oldu. Yengeç erkeğinin ne kadar beyaz, tatlı yalancı olduğunu bilecek kadar deneyimliyim artık. Tövbe!" dedi.