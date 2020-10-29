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Candic Swanepoel kendi tasarladığı bikiniyle plajda boy gösterdi

29.10.2020 13:34 | Son Güncelleme:
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Candic Swanepoel kendi tasarladığı bikiniyle plajda boy gösterdi

Koronavirüs nedeniyle pek sosyalleşmeyi tercih etmeyen ünlü model Candic Swanepoel önceki gün çocuklarıyla plaj keyfi yaptı. Candic Swanepoel kendi tasarladığı bikiniyle plajda boy gösterdi.

Victoria's Secret modeli olarak tanınan Candic Swanepoel, iki oğluyla birlikte gittiği plajda objektiflere takıldı.

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32 yaşındaki Swanepoel, dün bütün günü Miami'de plajda geçirdi. Siyah bir bikini giyen model, iki çocuk dünyaya getirmesine rağmen bozulmayan fiziğiyle dikkat çekti.

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Bir süredir modelliğin yanı sıra bikini koleksiyonları da tasarlayan Güney Afrikalı Swanepoel, kendi imzasını taşıyan bir bikini tercih etti.

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Denize giren, yüzen ve güneşlenen Candice Swanepoel, uzun saatler boyunca da çocuklarıyla kumda oynadı. Plajda hiç maske kullanmayan ünlü model, evine dönerken ise maskesini eksik etmedi.

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1988 yılında Güney Afrika'da KwaZulu Tanal'a bağlı Mooi River'da dünyaya gelen Candice Swanepoel, Hollanda kökenli bir ailenin çocuğu. Henüz 15 yaşındayken bir bit pazarında keşfedilen Swanepoel, bir yıl sonra kariyerinde hızla yükselmeye başladı. Kariyerinin en parlak çıkışını ise Victoria's Secret modeli olarak podyuma çıktığında yaptı. 2013 yılında firmanın fantezi sutyenini tanıttı.

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