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Candice Swanepoel göbeğiyle ilgili konuştu: Kendinize bakın

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.07.2018 11:29 | Son Güncelleme

Doğum sonrası çıktığı tatilde göbeğiyle görüntülenen ve kötü eleştirilere maruz kalan Candice Swanepoel sosyal medyadan bu yorumlara tepki gösterdi

Candice Swanepoel göbeğiyle ilgili konuştu: Kendinize bakın

Sinema ve moda dünyasının kadın ünlüleri artık üzerlerindeki "kusursuz güzellik" baskısına meydan okuyor. Bunun son örneğini de model Candice Swanepoel sergiledi. Kısa bir süre önce ikinci bebeğini dünyaya getiren 29 yaşındaki Swanepoel, doğum sonrası gittiği tatilde şişkinliği henüz geçmemiş göbeğiyle ilgili eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Meslektaşı Herman Nicoli ile nişanlı olan Swanepoel, doğum sonrası şiş göbeğiyle bikinisi içinde çekilen bir pozunu Instagram hesabından paylaşıp yapılan olumsuz eleştirilere yanıt verdi.

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DOĞUMDAN 12 GÜN SONRA...

Swanepoel "Bu doğum yaptıktan 12 gün sonraki halim. Eğer söyleyecek kötü bir şeyiniz varsa kendinize bakın. Toplum bazen birbirine karşı zalim olabiliyor. Bu günlerde güzellik standartları kadınlar için imkansız hale geldi. Ben doğum sonrası karnımı göstermekten utanmıyorum. Aslına bakarsanız bundan gurur duyuyorum. Oğlumu tam 9 ay orada taşıdım. Sanırım biraz göbekli olmaya hak kazandım. Bütün bunlar ben bir model olduğum için mi? Evet, biz de normal insanlarız. O yüzden bırakın plajdan huzur içinde keyif alayım."

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Candive Swanepoel bu mesajı paylaştıktan sonra takipçilerinden çok sayıda destek mesajı da aldı.

Victoria's Secret meleği olarak ünlenen Candice Swanepoel ve nişanlısı Herman Nicoli'nin Anaca adında 1 buçuk yaşında bir oğlu bulunuyor.


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candice swanepoel Candice Swanepoel göbek

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