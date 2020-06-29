Caner Çalışır'ın ardından gözyaşı dökmüşlerdi! Kerimcan Durmaz ve arkadaşlarından lüks yatta parti!

Dosyal medya fenomeni Caner Çalışı geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Çalışır'ın cenazesine de katılan ve sosyal medyadan duygu dolu paylaşımlar yapan Kerimcan Durmaz ve arkadaşları, aradan kısa bir süre geçmesine rağmen lüks bir teknede parti yaptı.

LÜKS TEKNEDE PARTİ!

Sosyal medyada yayılan bir videoda ise Kerimcan Durmaz ve arkadaşlarının lüks bir yatta dans edip eğlendiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları Caner Çalışır'ın ölümünün üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın bu eğlencesini eleştiri yağmuruna tuttu.

VEDA MESAJI PAYLAŞMIŞTI!

Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır'ın vefatının ardından Instagram'dan duygusal bir paylaşım yapmıştı. Durmaz, Caner Çalışır ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Caner’im, dostum, bizi bugün bırakıp gitti... Hala inanamıyorum, aklım almıyor. Daha çok erkendi be Caner’im daha birlikte yapacağımız çok şey vardı. O kadar güzel anılar biriktirdim ki seninle, keşke bu kadar erken bırakmasaydın bizi. Seni çok seviyorum ve bu hiç değişmeyecek. Sen benim sevgimi, sırlarımı en güzel anılarımı biriktirdiğim yol arkadaşım olarak hep kalbimin bir köşesinde kalacaksın. Nurlar içinde uyu... Lütfen dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullanmıştı.



