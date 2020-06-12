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Caner Çalışır kimsesizler mezarlığına mı gömüldü?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 10:44 | Son Güncelleme

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'a katılan Murat Övüç'ten geçtiğimiz gün hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Caner Çalışır hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi.

Caner Çalışır kimsesizler mezarlığına mı gömüldü?

Ani ölüm haberiyle şoke eden Caner Çalışır'ın cenazesi hakkında sosyal medya fenomeni Murat Övüç çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA MI GÖMÜLDÜ?

Caner Çalışır'ın kimsesizler mezarlığına gömüldüğü yönünde çıkan haberlere Övüç, 'Ben hastaneye gittiğimde Hakan Kakız ve Selin Ciğerci vardı. Selin ağlayarak 'senin tanıdığın vardır mezarlık işini halledelim' dedi. Tanıdıklarım koronadan sebep çok dolu dedi. Ben de arkadaşıma güzel bir mezarlık aldım. Selin de ortak oldu. Ancak ablası oraya gömülmesini istemedi. Kayabaşı diye bir yer varmış yeni açılan mezarlık ısrarla oraya gömülmesini istediler. Sonradan öğrendim ki orası çok yeni açılmış. Koronadan vefat eden, yoksul ve kimsesiz kişileri oraya defnediyorlarmış.

Cenazeye aileden bir tek dayısı ve kuzeni katıldı. Vefatından önce çok kilo almış. Elinde oksijen maskesiyle geziyormuş. Vefatından 2 saat önce 'canım yandı bir kavun verin' demiş ve kavunu yedikten kısa süre sonra fenalaşıp hayatını kaybetmiş" dedi.

170 KİLO OLMUŞTU!

Canlı yayına telefonla bağlanan Caner Çalışır'ın yakın arkadaşı da çıkan iddialara açıklık getirdi.

'Caner madde kullanmıyordu. Gece hayatında çalıştığı için alkol alıyordu. Karantinada çok kilo aldı. Sürekli yatıyordu. 170 kiloya kadar çıktı. İyi hissetmiyorum diyordu. Son gün ağırlaştı. Oksijon tüpünü de koronadan almıştı. Son gün soğuk soğuk terleyince maskeyi takmış. Arkadaşı o halini görüyor. Hemen ambulansı arıyor ancak ambulans gelmeden vefat ediyor' dedi.

AİLESİ CENAZEYE NEDEN GELMEDİ?

Ailesinin cenazeye neden katılmadığı sorusu üzerine ise Övüç, 'Ablası Caner'in ölümünü kabullenemediği için cenazeye gelmedi' dedi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Artık iyice normalleşir olduk. Yakında hayatımızın bir parçası olacaklar.
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adam ölmüş ablası kabullenemediği için cenazeye gitmemiş, olaya bak
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