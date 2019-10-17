MAGAZİN

Caner Cindoruk Kadın'dan ayrıldı mı? Yeni dizisi belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 17.10.2019 20:58 | Son Güncelleme

Kadın dizisinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Sarp'ın (Caner Cindoruk) yeni adresi belli oldu. Caner Cindoruk, Show TV'de ekrana gelecek Ay Yapım imzalı Zemheri dizisinde rol alacak. Dizinin yönetmenliğini ise Hilal Saral yapacak.

Caner Cindoruk Kadın'dan ayrıldı mı? Yeni dizisi belli oldu

FOX'ta yayınlanan Kadın dizisinin bir önceki sezonunun final bölümünde kaza yapan aracın içinde yer alan Bahar, Arif, Hatice ve Sarp’ın durumları merak ediliyordu. Seyirci önce Hatice'nin ölümünü öğrendi. Ardından Sarp'ın kötüleşmesiyle adeta şok oldu.

Önümüzdeki bölümde Sarp karakterini canlandıran Caner Cindoruk da Kadın dizisine veda edecek. Başarılı oyuncu ayrılığı resmi Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu: Bi karakterle tanışırsın, ona ruh verirsin, bi süre onunla yaşarsın, sonra bi gün hikayen biter. 'Sarp Çeşmeli' hatırımda güzel bi yerde duracak hep. Bu karakterin oluşmasında, icrasında emeği geçen bütün iş arkadaşlarıma ve siz saygıdeğer izleyicilerimize sonsuz teşekkürler.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Caner Cindoruk 3. sezonuna başlayan Kadın dizisinin kadrosundan ayrıldı. Sezon başından beri Güvercin dahil birçok dizi ile görüşen Cindoruk'un yeni adresi belli oldu. Müzik ve edebiyata olan ilgisiyle de dikkat çeken oyuncu Ay Yapım ile el sıkıştı. Cindoruk başarılı kadın yönetmenlerden Hilal Saral'ın imza atacağı Zemheri dizisinin kadrosuna katıldı.

Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Hazal Filiz Küçükköse, Eylül Kandemir ve Hasan Taşkıran'ın rol alacağı dizinin senaryosunu usta kalem Sema Ergenekon yazıyor. Show TV'de ekrana gelecek dizinin çekimlerine ay sonu başlanması planlanıyor.

PARTNER Doktorlar 'Bacağını keseceğiz' demişti, şifayı Türkiye'de buldu! Doktorlar 'Bacağını keseceğiz' demişti, şifayı Türkiye'de buldu!
Güvercin'den ilk set fotoğrafları geldi Güvercin'den ilk set fotoğrafları geldi
TLC'den yeni dizi: Hayat ÇizgisiTLC'den yeni dizi: Hayat Çizgisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
caner cindoruk kadın dizisi zemheri

En Çok Okunan Haberler

Bölgeden sıcak fotoğraf! En büyüğü bulundu

Bölgeden sıcak fotoğraf! En büyüğü bulundu

ABD'den ziyaret! Gözler Beştepe'de: Kritik görüşme sona erdi

ABD'den ziyaret! Gözler Beştepe'de: Kritik görüşme sona erdi

Beyaz Saray: Türkiye'ye daha fazla yaptırım gelebilir!

Beyaz Saray: Türkiye'ye daha fazla yaptırım gelebilir!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Hollanda Başbakanı Rutte: NATO, Türkiye'siz yapamaz

Hollanda Başbakanı Rutte: NATO, Türkiye'siz yapamaz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbullu Gelin'de Esma'nın son hali şoke etti!

İstanbullu Gelin'de Esma'nın son hali şoke etti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Azize'nin yeni afişi yayınlandı! Azize dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Azize'nin yeni afişi yayınlandı! Azize dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kuruluş Osman dizisine rekor ilgi! Fragmanı sanal alemi salladı!

Kuruluş Osman dizisine rekor ilgi!

Sevgili Geçmiş'te Sezen Aksu sürprizi! Sevgili Geçmiş 1. bölüm fragmanı izle!

Sevgili Geçmiş'te Sezen Aksu sürprizi! Sevgili Geçmiş 1. bölüm fragmanı izle!

Star TV'nin yeni dizisi Güvercin'den ilk set fotoğrafları

Güvercin'den ilk set fotoğrafları geldi

TLC'den yeni dizi: Hayat Çizgisi

TLC'den yeni dizi: Hayat Çizgisi

MasterChef’te kim elendi? MasterChef’te bir ilk! Kendini eleme adayı yaptı

MasterChef’te bir ilk! Kendini eleme adayı yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.