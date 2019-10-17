Caner Cindoruk Kadın'dan ayrıldı mı? Yeni dizisi belli oldu

FOX'ta yayınlanan Kadın dizisinin bir önceki sezonunun final bölümünde kaza yapan aracın içinde yer alan Bahar, Arif, Hatice ve Sarp’ın durumları merak ediliyordu. Seyirci önce Hatice'nin ölümünü öğrendi. Ardından Sarp'ın kötüleşmesiyle adeta şok oldu.

Önümüzdeki bölümde Sarp karakterini canlandıran Caner Cindoruk da Kadın dizisine veda edecek. Başarılı oyuncu ayrılığı resmi Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu: Bi karakterle tanışırsın, ona ruh verirsin, bi süre onunla yaşarsın, sonra bi gün hikayen biter. 'Sarp Çeşmeli' hatırımda güzel bi yerde duracak hep. Bu karakterin oluşmasında, icrasında emeği geçen bütün iş arkadaşlarıma ve siz saygıdeğer izleyicilerimize sonsuz teşekkürler.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Caner Cindoruk 3. sezonuna başlayan Kadın dizisinin kadrosundan ayrıldı. Sezon başından beri Güvercin dahil birçok dizi ile görüşen Cindoruk'un yeni adresi belli oldu. Müzik ve edebiyata olan ilgisiyle de dikkat çeken oyuncu Ay Yapım ile el sıkıştı. Cindoruk başarılı kadın yönetmenlerden Hilal Saral'ın imza atacağı Zemheri dizisinin kadrosuna katıldı.

Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Hazal Filiz Küçükköse, Eylül Kandemir ve Hasan Taşkıran'ın rol alacağı dizinin senaryosunu usta kalem Sema Ergenekon yazıyor. Show TV'de ekrana gelecek dizinin çekimlerine ay sonu başlanması planlanıyor.



