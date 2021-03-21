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Caner Erkin 4 maç sonra 11'de!

21.03.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra affedilen Caner Erkin, Beşiktaş maçına ilk 11'de başladı.

Caner Erkin 4 maç sonra 11'de!

Fenerbahçe'nin milli sol beki Caner Erkin, 1 ay sonra takımıyla ilk 11'de maça çıktı.

Son olarak 21 Şubat tarihinde Kadıköy'de Göztepe'ye 1-0 kaybedilen karşılaşmada 11'de forma giyen tecrübeli oyuncu, daha sonra ise takımdan uzak kalmıştı.

Disiplinsiz davranışları gerekçesiyle Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarında kadroda yer almayan Caner, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği maçının kadrosuna girmiş ancak forma şansı bulamamıştı.

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