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Caner Erkin'den inanılmaz gol! Eyüpspor zirvede kalmaya devam ediyor

03.09.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Eyüpspor, sahasında Giresunspor’u 3-1 mağlup etti. Caner Erkin'in attığı gol ise sosyal medyada gündem oldu.

Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Eyüpspor sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada penaltıdan Regattin, 67'nci dakikada Caner Erkin ve 82'nci dakikada Ribeiro kaydetti. Giresunspor'un mücadeledeki tek golü 62'nci dakikada Şahin Dik'ten geldi.

CANER'DEN İNANILMAZ GOL

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34 yaşındaki Caner Erkin'in attığı gol maça damgasını vurdu. Frikik kullanırken orta yapması beklenen Caner Erkin, topu kaleye gönderince sahalarda ender rastlanan bir gol gerçekleşti. Teknik direktör Arda Turan da bu gole inanamadı. Caner Erkin bu maçta da fileleri sarsarak gol sayısını 3'e çıkardı.

4'TE 4 YAPTILAR

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Arda Turan liderliğindeki Eyüpspor, evinde Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek sezona 4'te 4 ile başladı.

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