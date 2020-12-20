Caner Erkin'den kaleci Oytun Özdoğan'a küfür!

Fenerbahçe, Süper Lig’de son darbeyi Gaziantep FK’den yedi. Güçlü rakibine deplasmanda 3-1 mağlup olan Sarı-Lacivertliler, ligdeki son 6 maçında 4. mağlubiyetini aldı.
Kadıköy’de oynanan ve 3-0 kaybedilen Yeni Malatyaspor maçında Fenerbahçeli futbolcuların saha içindeki vücut dili kameralara sık sık yansırken oyuncuların sürekli birbirlerine el kol işaretleri yaparak tepki göstermeleri dikkat çekmişti. Gaziantep FK maçında da bu durum pek değişmedi.
Son haftalardaki agresif tavırlarıyla dikkat çeken Mert Hakan Yandaş'ın, saha içindeki anlaşmazlıkları sonrası sinirlenerek Ferdi Kadıoğlu ile konuştuğu ve ardından kulübeye yönelerek oyuncuyu Erol Bulut’a şikayet ettiği görüldü.
Pelkas’ın attığı beraberlik golünün ardından yine Erol Bulut’un yanına giden Mert Hakan Yandaş’ın “Hocam vallahi böyle olmaz” dediği duyuldu.
Ferdi Kadıoğlu devre arasında yerini Mame Thiam’a bıraktı.
İkinci yarıda baskısını artıran ve Gaziantep FK'yi kalesine yaslayan Fenerbahçe, 78’de Caner Erkin’in oyuna girmesinden sonra oyundaki üstünlüğünü de kaybetti.
Caner Erkin’in maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyonda kaleci Oytun Özdoğan’a art arda küfürler etmesi de dikkatlerden kaçmadı.
İşte ikili arasında geçen ve yayına net şekilde yansıyan o diyalog:
Caner Erkin: Çıksan topu alacaksın a…. k….
Oytun Özdoğan: Nereye alıyorsun Caner ağabey...
Ozan Tufan: Her şeye de bir cevabınız var a…. k….
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