Caner Erkin'den maçın hakemine itiraz!

Trabzonspor maçı öncesi teknik heyet kararıyla kadro dışı kalan, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor maçlarında kadroda yer almayan ve affedildikten sonra Gençerbirliği maçında ise yedek kalan Caner Erkin, Beşiktaş derbisinde yeniden 11'e döndü. Teknik Direktör Erol Bulut, Caner Erkin'e ilk 11'de görev verirken, Çek sol bek Novak'ı ise yedek soyundurdu.

45 DAKİKA BİTTİ, SİNİRLER GERİLDİ

Caner Erkin'in maçın ilk yarısının bitiş düdüğüyle hakemin yanına koştuğu ve şiddetli bir şekilde itiraz ettiği görüldü. Maçta yaşanan bir pozisyonu yüksek sesle hakeme anlatan Caner'in sinirli hali kameralara yansıdı.

