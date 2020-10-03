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Caner Erkin'e forma tepkisi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.10.2020 20:05 | Son Güncelleme

Alt dudağı patlayan ve formasına da kan bulaşan Caner Erkin'in tedavi için kenara gelirken formasını öfkeli bir şekilde yere atması tepki çekti.

Caner Erkin'e forma tepkisi!

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadelenin 16. dakikasında Caner Erkin ile maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu arasında tartışma yaşandı.

Caner Erkin'in alt dudağındaki kanamayı fark eden hakem Yaşar Kemal Uğurlu, kenara gitmesini ve tedavi olmasını söyledi. Formasına da kan bulaştığını belirten Hakem Uğurlu, Caner'in formasını da değiştirmesini talep etti.

Caner Erkin kanamanın olmadığını belirtse de hakem kenara gitmesini ısrarlı bir şekilde söyledi. Bunun üzerine sarı lacivertli futbolcu, üzerindeki formasını da çıkararak sinirli bir şekilde kenara yöneldi.

Caner Erkin, elindeki formayı sinirli bir şekilde yere atarak yeni forma istedi. Tecrübeli futbolcu, tedavisinin ardından tekrar sahaya döndü.

Sarı lacivertli taraftarlar, Caner Erkin'in formayı yere atma şekline sosyal medyadan tepki gösterdi.

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