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Caner Erkin: Euro 2020'de olmalıyım

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.11.2020 22:21 | Son Güncelleme

A Milli Takımımızın, Rusya'yı 3-2 mağlup ettiği mücadelede asist yapan Caner Erkin konuştu.

Caner Erkin: Euro 2020'de olmalıyım

A Milli Takımımızın, Rusya'yı 3-2 mağlup ettiği mücadelede asist yapan Caner Erkin, karşılaşma sonrasında konuştu.

Milli Takım'da vazgeçilmez olmak istediğini söyleyen Caner Erkin, "Uzun süre Milli Takım'da oynamış bir oyuncuyum, bu formayı terletmek büyük şeref. Şenol hocam şans verdi, tekrar buraya gelmek nasip oldu. Rusya'yı ilk defa yendik, bizim milli takımımız ilkleri başarıyor. Uzun süre Milli Takım'da oynamak, süre almak istiyorum. Sonuna kadar burada olmak için savaşacağım." dedi.

EURO 2020'de olmak istediğini söyleyen Caner, "Özeleştiri yapmak gerekirse, hayal kurmuyorum, direkt Avrupa Şampiyonası'nda olmak istiyorum, kendime güveniyorum, hiçbir şüphem yok. Allah sakatlık vermezse turnuvada olacağım." ifadelerini kullandı.

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