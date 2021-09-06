Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve uzun süredir Rizespor ile görüşen Caner Erkin, İstanbul'da kaldı.

Karadeniz temsilcisiyle şartlarda bir türlü anlaşamayan Caner Erkin, Karagümrük'e imza attı.

FENERBAHÇE VEDA ETTİ

Fenerbahçe de Caner Erkin'e veda ederken, "Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan 'fişek' lakabını alan Caner Erkin'e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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CANER ERKİN: SAVAŞMAYI HİÇBİR ZAMAN BIRAKMADIM

Caner Erkin de imza sonrasında bir veda mesajı paylaşırken, "Fenerbahçe formasını giydiğim her an, sahada mücadele etme hırsını, savaşmayı hiçbir zaman bırakmadım. Çubuklu altında yaşadığım şampiyonlukları, geçirdiğim güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım." dedi.



