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Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te!

06.09.2021 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karagümrük, Caner Erkin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve uzun süredir Rizespor ile görüşen Caner Erkin, İstanbul'da kaldı.

Karadeniz temsilcisiyle şartlarda bir türlü anlaşamayan Caner Erkin, Karagümrük'e imza attı.

FENERBAHÇE VEDA ETTİ

Fenerbahçe de Caner Erkin'e veda ederken, "Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan 'fişek' lakabını alan Caner Erkin'e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE İLK FOTOĞRAF

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CANER ERKİN: SAVAŞMAYI HİÇBİR ZAMAN BIRAKMADIM

Caner Erkin de imza sonrasında bir veda mesajı paylaşırken, "Fenerbahçe formasını giydiğim her an, sahada mücadele etme hırsını, savaşmayı hiçbir zaman bırakmadım. Çubuklu altında yaşadığım şampiyonlukları, geçirdiğim güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Caner Erkin
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