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Caner Erkin Fenerbahçe'ye gidecek mi? Menajerinden açıklama geldi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.04.2020 20:15 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin için Fenerbahçe iddiaları son dönemde kuvvetlenmeye başladı.

Caner Erkin Fenerbahçe'ye gidecek mi? Menajerinden açıklama geldi!

Beşiktaş'ta forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Transferde adı son dönemde Fenerbahçe ile anılan tecrübeli futbolcu adına menajerinden önemli bir açıklama geldi.

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek Caner Erkin'in durumu ile ilgili menajeri Batur Altıparmak, Haber Global'e açıklamalarda bulundu.

Batur Altıparmak, "Beşiktas ile sezon sonuna kadar sözleşmemiz var. Sezon sonu sözleşmesi biten bir futbolcu hakkında bu tip haberlerin çıkması gayet doğal. Benim bugüne kadar herhangi bir takımla bu konuda görüşmem olmadı." dedi.

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