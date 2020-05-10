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Caner Erkin Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.05.2020 22:39 | Son Güncelleme

Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, Haber Global'de oyuncusunun geleceği hakkında açıklama yaptı.

Caner Erkin Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Yeni sezon planlaması için işi sıkı tutan Fenerbahçe yönetimi, takıma dahil etmek istediği isimler ve eldeki oyuncuları koruma anlamında yoğun mesai harcıyor. Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan ve tekrar eski takımında forma giymek isteyen Caner Erkin için şartlar zorlansa da olumlu bir sonuç elde edilemedi. Tecrübeli futbolcuyu gündeminden çıkaran sarı lacivertlilerde bu aşamada yeni sezonda sözleşme önermeme kararı alındı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Batur Altıparmak, "Caner için Fenerbahçe ya da başka takımdan direk bir teklif gelmedi. Beşiktaş’tan da sözleşme yenilemek henüz bir teklif gelmedi." açıklamasını yaptı.

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