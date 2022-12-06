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Caner Erkin için Galatasaray iddialarının ardı arkası kesilmiyor! Okan Buruk kararını verdi

06.12.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, son olarak Karagümrük'te forma giyen ve buradan beklenmedik bir şekilde ayrılan Caner Erkin'in ismi Sarı-Kırmızılılar ile anılıyordu. Okan Buruk'a sunulan Erkin için karar çıktı. İşte detaylar...

Caner Erkin için Galatasaray iddialarının ardı arkası kesilmiyor! Okan Buruk kararını verdi

Süper Lig'de son olarak Karagümrük'te forma giyen ve takımdan sürpriz bir şekilde ayrılan Caner Erkin'in yeni adresinin neresi olacağı merak konusu. Tecrübeli futbolcunun yeni adresi olarak gösterilen kulüplerden biri de 2009-2010 yılları arasında da forma giydiği Galatasaray olurken, Erkin ismi Okan Buruk'a sunuldu.

OKAN BURUK VETO ETTİ!

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İsmi Beşiktaş ile de anılan Caner Erkin Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a sunulurken, başarılı çalıştırıcı bu ismi veto ettiği öğrenildi. Bilindiği üzere Buruk, Galatasaray'da Patrick van Aanholt ve Kazımcan Karataş'ın performansını da yeterli bulmuyor.

DAHA ÖNCE DE FORMA GİYMİŞTİ

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Caner Erkin, 2009-10 sezonunda Galatasaray'da forma giymiş ve 30 karşılaşmada 3 gol atmıştı. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da terletti. 35 yaşındaki sol bek bu sezon Karagümrük'te 12 maçta 6 asist yaptı. Futbolcunun menajeri Batur Altıparmak ise Caner Erkin'e çok sayıda teklif olduğunu dile getirdi.

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