Caner Erkin için Galatasaray iddialarının ardı arkası kesilmiyor! Okan Buruk kararını verdi

Süper Lig'de son olarak Karagümrük'te forma giyen ve takımdan sürpriz bir şekilde ayrılan Caner Erkin'in yeni adresinin neresi olacağı merak konusu. Tecrübeli futbolcunun yeni adresi olarak gösterilen kulüplerden biri de 2009-2010 yılları arasında da forma giydiği Galatasaray olurken, Erkin ismi Okan Buruk'a sunuldu.

OKAN BURUK VETO ETTİ!

İsmi Beşiktaş ile de anılan Caner Erkin Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a sunulurken, başarılı çalıştırıcı bu ismi veto ettiği öğrenildi. Bilindiği üzere Buruk, Galatasaray'da Patrick van Aanholt ve Kazımcan Karataş'ın performansını da yeterli bulmuyor.

DAHA ÖNCE DE FORMA GİYMİŞTİ

Caner Erkin, 2009-10 sezonunda Galatasaray'da forma giymiş ve 30 karşılaşmada 3 gol atmıştı. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da terletti. 35 yaşındaki sol bek bu sezon Karagümrük'te 12 maçta 6 asist yaptı. Futbolcunun menajeri Batur Altıparmak ise Caner Erkin'e çok sayıda teklif olduğunu dile getirdi.

