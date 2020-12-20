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Caner Erkin'in kaleci Oytun Özdoğan'a küfür!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.12.2020 16:22 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın son dakikalarında Caner Erkin ile kaleci Oytun Özdoğan arasındaki diyalog geceye damga vurdu. Caner Erkin'in genç file bekçisine art arda ettiği küfürler yayına net bir şekilde yansıdı.

Caner Erkin'in kaleci Oytun Özdoğan'a küfür!

Fenerbahçe, Süper Lig’de son darbeyi Gaziantep FK’den yedi. Güçlü rakibine deplasmanda 3-1 mağlup olan Sarı-Lacivertliler, ligdeki son 6 maçında 4. mağlubiyetini aldı.

Kadıköy’de oynanan ve 3-0 kaybedilen Yeni Malatyaspor maçında Fenerbahçeli futbolcuların saha içindeki vücut dili kameralara sık sık yansırken oyuncuların sürekli birbirlerine el kol işaretleri yaparak tepki göstermeleri dikkat çekmişti. Gaziantep FK maçında da bu durum pek değişmedi.

MERT HAKAN, FERDİ’Yİ EROL BULUT'A ŞİKAYET ETTİ

Son haftalardaki agresif tavırlarıyla dikkat çeken Mert Hakan Yandaş'ın, saha içindeki anlaşmazlıkları sonrası sinirlenerek Ferdi Kadıoğlu ile konuştuğu ve ardından kulübeye yönelerek oyuncuyu Erol Bulut’a şikayet ettiği görüldü.

“HOCAM VALLAHİ BÖYLE OLMAZ”

Pelkas’ın attığı beraberlik golünün ardından yine Erol Bulut’un yanına giden Mert Hakan Yandaş’ın “Hocam vallahi böyle olmaz” dediği duyuldu.

Ferdi Kadıoğlu devre arasında yerini Mame Thiam’a bıraktı.

CANER GİRİNCE MAÇ DENGELENDİ

İkinci yarıda baskısını artıran ve Gaziantep FK'yi kalesine yaslayan Fenerbahçe, 78’de Caner Erkin’in oyuna girmesinden sonra oyundaki üstünlüğünü de kaybetti.

CANER'DEN KALECİ OYTUN’A KÜFÜR

Caner Erkin’in maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyonda kaleci Oytun Özdoğan’a art arda küfürler etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

İşte ikili arasında geçen ve yayına net şekilde yansıyan o diyalog:

Caner Erkin: Çıksan topu alacaksın a…. k….

Oytun Özdoğan: Nereye alıyorsun Caner ağabey...

Ozan Tufan: Her şeye de bir cevabınız var a…. k….


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