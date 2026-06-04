Hakan Çalhanoğlu'nun ardından Merih Demiral! Fenerbahçe'de yarış kızıştı

Fenerbahçe'de yaklaşan tarihi kongre öncesinde başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım’ın listeleri, projeleri ve transfer hamleleri netleşmeye başladı.

Spor gazetecisi Ertan Süzgün, sarı-lacivertli camiada kartları yeniden dağıtacak çok konuşulacak kulis bilgilerini arka arkaya paylaştı. Adayların transfer gövde gösterileri sürerken, teknik direktör ve idari yapılanma konusunda da flaş isimler gündeme geldi.

HAKAN SAFİ’DEN BİR DEV HAMLE DAHA: MERİH DEMİRAL GELİYOR!

Luis Suarez hamlesiyle seçimin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen başkan adayı Hakan Safi, vites yükseltiyor. Gazeteci Ertan Süzgün’ün aktardığı bilgiye göre Safi, savunma hattına dünya çapında bir yerli duvar eklemek için düğmeye bastı. Süzgün, "Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Merih Demiral'ın da bugün yarın Hakan Safi tarafından açıklanmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM ESKİ GOLCÜSÜ VEDAT MURIQI İLE ANLAŞTI!

Eski başkan Aziz Yıldırım ise taraftarın sevgilisi olan eski golcüyü yeniden Kadıköy’e getirmek için operasyonu başlattı. Kosovalı santrfor Vedat Muriqi ile her konuda el sıkışıldığını duyuran Süzgün, transferin önündeki tek engelin, "Aziz Bey, Vedat Muriqi ile kişisel şartlarda her konuda anlaşma sağladı. Vedat tarafında bir sorun yok gibi gözüküyor ama Mallorca tarafı henüz çözülebilmiş değil. Fenerbahçe bonservis pazarlığında rakamı düşürmek istiyor." sözleriyle açıkladı.

"AZİZ YILDIRIM GELİRSE HOCA AYKUT KOCAMAN OLUR"

Seçim sonrasına dair teknik direktörlük koltuğu ve kulüp hafızasını geri getirecek idari kadro yapılanması hakkında da konuşan Ertan Süzgün, Aziz Yıldırım'ın kafasındaki efsanevi ekibi de açıkladı. Süzgün, "Aziz Yıldırım'ın başkanlığında hoca Aykut Kocaman olmazsa sürpriz olur. Futbol yapılanmasında Volkan Demirel, Hasan Çetinkaya, Dirk Kuyt, Selçuk Şahin ve Mehmet Aurelio gibi isimlerin de olması isteniyor." dedi.