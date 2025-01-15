Caner Erkin'in küfürleri Mourinho’nun kamerasına takıldı! Olaylı Eyüpspor - Fenerbahçe maçının arka planı ortaya çıktı!

Süper Lig’in 17. haftasında oynanan olaylı Eyüpspor-Fenerbahçe maçının devre arasında yükselen tansiyonun perde arkası ortaya çıktı.

Eyüpspor karşılaşmanın 26. dakikasında Ahmet Kutucu'nun golüyle öne geçmiş ancak, devrenin sonlarına doğru En-Nesyri'ye engel olmamış ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidilimşiti.

Golden önce Caner Erkin ve İrfan Can Kahveci arasında geçen pozisyon ise tartışma konusu olmuştu.

Golün hemen ardından Arda Turan ve öğrencileri, maçın hakemi Emre Kargın'a golden önce Caner Erkin'e faul yapıldığı gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulunmuştu. Devamında ise Eyüpspor'dan Robin Yalçın ve Caner Erkin'e sarı kart çıkarken Teknik Direktörü Arda Turan ise direkt kırmızı kart görmüştü.

Bu olay sonrası tansiyon bir hayli yükselirken iki takım arasında çıkan tartışma soyunma koridoruna taşınmıştı.

HT Spor'un haberine göre, Caner Erkin’in koridorda Fenerbahçeli futbolculara ve teknik ekibe küfür ettiği öne sürülürken, durumun sarı lacivertli camiada büyük tepki topladığı aktarıldı.

Gerginliğin yaşandığı dakikalarda, , Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kamera kaydına aldığı görüntülerde Caner Erkin'in agresif tavırlarının açıkça görüldüğü belirtildi.

Yaşananlar sonrası Caner Erkin'in Fenerbahçe kulüp üyeliğinden ihracı gündeme geldi.