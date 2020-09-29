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Caner Erkin'in yeni arabısının fiyatı dudak uçuklattı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.09.2020 14:41 | Son Güncelleme

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile birlikte İstinye Park'ta görüntülendi. Ünlü çift uzun süre alışveriş yapıp keyifli zaman geçirirken, tecrübeli futbolcunun 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracı da kameralara yansıdı.

Caner Erkin'in yeni arabısının fiyatı dudak uçuklattı

Lüks marka araç tutkusuyla bilinen Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Caner Erkin, 2017'de evlendiği oyuncu eşi Şükran Ovalı ile birlikte objektiflere yansıdı.

Öğle saatlerinde İstinyePark'a yeni araçları ile gelen çift, objektiflere poz verdi.

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Değerinin 2,5 milyon TL olduğu öğrenilen aracı ile görüntülenen Erkin, ardından eşi ile birlikte bir restorana geçti. Çift, ardından el ele alışveriş merkezinden ayrıldı.

İŞTE CANER ERKİN'İN RENGARENK ARAÇLARI

Caner Erkin, 2010 yılında evlendiği ve 6 sene evli kaldığı Asena Atalay'a o dönem fıstık yeşili Lamborghini Huracan marka otomobil hediye etmişti.

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Futbolcunun kendisine hediye ettiği aracın haber olmasına anlam veremeyen Atalay, "21 Kasım doğum günüm. O gün Caner’in kampı olduğundan biraz erken kutlayacağız. Doğum günü hediyesi olarak da Lamborghini otomobil hediye aldı, ne var ki bunda yani?" demişti.

Otomobiliyle iki kez kaza yapan ve aracının çok dikkat çekmesinden rahatsız olan Erkin, aylar sonra aracını satmıştı.

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Erkin, Hollywood yıldızları arasında da popüler olmasının ardından Asena Atalay'ın ve kendisinin adını bu pembe otomobilin ön ve arka tekerleklerindeki fren disklerine yazdırmıştı.

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Pembe renkli otomobilinden dolayı üzerinde psikolojik baskı oluştuğunu söyleyen Erkin, "O otomobili nişanlıma hediye ettim. Kendime de yeni bir cip aldım" ifadelerini kullanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ali koça sorsan bonservis ödenmedi el altından kaç para verdi kimbilir. Alavereci dalavereciler.
asena da direklere çıkmaya devam etsin
zenginlere maske sorulmuyor sanırım.
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