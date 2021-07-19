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Caner Erkin merakla beklenen sünnet düğünü videosunu paylaştı!

19.07.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Caner Erkin, Haziran ayında yapılan başkanlık seçiminde oy kullanırken, "Küçükken de Fenerbahçeliydim. Hatta sünnet olurken videom vardı, onu da yakında paylaşacağım" demişti. Sarı-lacivertlilerin yıldızı bu videoyu Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde paylaştı. Erkin'in "Fenerbahçeli olmak ne güzel bir şey" notuyla paylaştığı video büyük beğeni topladı.

Caner Erkin merakla beklenen sünnet düğünü videosunu paylaştı!

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Caner Erkin, merakla beklenen sünnet düğününe ait videoyu paylaştı. Haziran ayındaki başkanlık seçiminde, "Küçükken de Fenerbahçeliydim. Hatta sünnet olurken videom vardı, onu da yakında paylaşacağım" diyen Caner, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde paylaşımını yaptı.

"FENERBAHÇELİ OLMAK NE GÜZEL BİR ŞEY"

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Caner Erkin sünnet düğününü kişisel sosyal medya hesabından, "Fenerbahçeli olmak ne güzel bir şey" notuyla paylaştı. Deneyimli futbolcunun Fenerbahçeli olduğunun ispatı niteliğindeki videoya sarı-lacivertli taraftarlardan beğeni yağdı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Caner Erkin
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