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Caner Erkin' sürpriz talip

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.05.2020 17:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçe transferde yerli isimlere yönelmiş ve eski futbolcularından Caner Erkin'i tekrar kadrosuna katacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bu transfer de son günlerde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Caner Erkin' sürpriz talip

Loris Karius'un FIFA'ya giderek sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından Mohamed Elneny'nin de kulübe ihtar çekmesinin ardından Beşiktaş'ta yeni sezonun kadrosunun nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

CANER İNDİRİMİ KABUL ETTİ

Bu doğrultuda sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin, kulübü ekonomik anlamda daha fazla zor sokmamak adına kulüpte kalmak için maaş indirimini kabul edeceklerini yönetime iletmişti.

FENERBAHÇE BEKLEMEDE

Fenerbahçe yönetimi ise Caner Erkin'e herhangi bir teklif götürmeden önce oyuncunun Beşiktaşlı yöneticilerle görüşmesini bekleme kararı almıştı.

CANER ERKİN'E SÜRPRİZ TALİP

Öte yandan Caner Erkin için bir son dakika gelişmesi yaşandı ve tecrübeli oyuncuya sürpriz bir talip çıktı. A Spor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'e Hollanda'nın dev kulübü PSV Eindhoven talip oldu.

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