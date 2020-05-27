Caner Erkin' sürpriz talip

Loris Karius'un FIFA'ya giderek sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından Mohamed Elneny'nin de kulübe ihtar çekmesinin ardından Beşiktaş'ta yeni sezonun kadrosunun nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.
Bu doğrultuda sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin, kulübü ekonomik anlamda daha fazla zor sokmamak adına kulüpte kalmak için maaş indirimini kabul edeceklerini yönetime iletmişti.
Fenerbahçe yönetimi ise Caner Erkin'e herhangi bir teklif götürmeden önce oyuncunun Beşiktaşlı yöneticilerle görüşmesini bekleme kararı almıştı.
Öte yandan Caner Erkin için bir son dakika gelişmesi yaşandı ve tecrübeli oyuncuya sürpriz bir talip çıktı. A Spor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'e Hollanda'nın dev kulübü PSV Eindhoven talip oldu.
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