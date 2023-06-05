SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Caner Erkin sürprizi! İmzayı atarsa eski takım arkadaşının futbolcusu olacak...

Caner Erkin sürprizi! İmzayı atarsa eski takım arkadaşının futbolcusu olacak...

05.06.2023 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer haberleri: Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Bodrumspor'a elenen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, gelecek sezon planlamasına da şimdiden başladı. Yaşanan hayal kırıklığını telafi etmek isteyen genç çalıştırıcı, eski takım arkadaşı Caner Erkin'i transfer listesinin en tepesine yazdı. İşte detaylar...

Caner Erkin sürprizi! İmzayı atarsa eski takım arkadaşının futbolcusu olacak...

Transfer haberleri: Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanşında Bodrumspor'a konuk oldu. İlk maçı 1-0 kazanan İstanbul ekibi, ikinci müsabakada 90+2 ile 90+8'de yediği gollere engel olamadı ve sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

YENİ SEZON PLANLAMASI BAŞLADI

AA-20230604-31333773-31333771-BODRUMSPOR_EYUPSPOR

Yeni sezonda benzer problemleri yaşamak istemeyen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, gelecek sezon planlamasına da başladı.

SEZON SONUNDA BOŞTA

AA-20230603-31326494-31326481-ADANA_DEMIRSPOR_MEDIPOL_BASAKSEHIR

Devre arasında Karagümrük ile yollarını ayıran ve sezonuna kadar Başakşehir'e imza atan Caner Erkin, yeni sezonda bonservisini eline alacak.

Caner Erkin'in transferi için görüşme sağlayan ismin ise Arda Turan'ın yardımcısı Uğur Uçar olduğu kaydedildi.

BERABER FORMA GİYDİLER

cMTTv6ysl0CPZFvm9BPIsQ

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 2009/10 sezonunda Erkin ile birlikte Galatasaray'da beraber top koşturmuştu.

Bu sezon Karagümrük ve Başakşehir formalarıyla 21 resmi maça çıkan Caner Erkin, 8 asist yapma başarısı gösterdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır bombası!Trabzonspor'da Uğurcan Çakır bombası!
"Şimdi konuşma hakkım doğdu!" Güneş maç sonu öyle şeyler dedi ki"Şimdi konuşma hakkım doğdu!" Güneş maç sonu öyle şeyler dedi ki
Arda Güler, dünya devini elinin tersiyle itti!Arda Güler, dünya devini elinin tersiyle itti!
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Eyüpspor Arda Turan Caner Erkin atan spor toto sezon maçı formaları spor tot spor to başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'na oy veren tek kişiyi bulmak için seferber oldular!

Kılıçdaroğlu'na oy veren tek kişiyi bulmak için seferber oldular!

Skandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler Türk Lirası yakıp eğlendi

Skandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler Türk Lirası yakıp eğlendi

İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki muhtemel rakipleri!

İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki muhtemel rakipleri!

Toroğlu'ndan F.Bahçe için olay sözler! "Çok enteresan..."

Toroğlu'ndan F.Bahçe için olay sözler! "Çok enteresan..."

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

Golcü isim kutlamalar sonrası ayrılığı açıkladı: Önümüzdeki yıl yokum!

Golcü isim kutlamalar sonrası ayrılığı açıkladı: Önümüzdeki yıl yokum!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı

5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.