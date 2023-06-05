Caner Erkin sürprizi! İmzayı atarsa eski takım arkadaşının futbolcusu olacak...

Transfer haberleri: Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanşında Bodrumspor'a konuk oldu. İlk maçı 1-0 kazanan İstanbul ekibi, ikinci müsabakada 90+2 ile 90+8'de yediği gollere engel olamadı ve sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Yeni sezonda benzer problemleri yaşamak istemeyen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, gelecek sezon planlamasına da başladı.
Devre arasında Karagümrük ile yollarını ayıran ve sezonuna kadar Başakşehir'e imza atan Caner Erkin, yeni sezonda bonservisini eline alacak.
Caner Erkin'in transferi için görüşme sağlayan ismin ise Arda Turan'ın yardımcısı Uğur Uçar olduğu kaydedildi.
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 2009/10 sezonunda Erkin ile birlikte Galatasaray'da beraber top koşturmuştu.
Bu sezon Karagümrük ve Başakşehir formalarıyla 21 resmi maça çıkan Caner Erkin, 8 asist yapma başarısı gösterdi.